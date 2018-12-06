Varilden yayılan kimyasal gazdan yeniden numune alındı

Varilden yayılan kimyasal gazdan yeniden numune alındıSanayiye 2 gündür giriş çıkış yasak
KARABÜK - Karabük
'ün Yenice
ilçesinde sanayi sitesinde meydana gelen olayda kapalı bir varilden İstanbul
'dan gelen ekipler yeniden numune aldı. Çevreye yayılan kimyasal gaz nedeniyle varilin bulunduğu caddede bulunan esnaflar ise 2 gündür kepenk açamadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri ve İstanbul'dan laboratuvardan gelen görevli tarafından alanda yeniden inceleme yapıldı. Varilden sızan ve çevreye yayılan üstü kumla kapatılan kimyasal maddelerden TUBİTAK'a gönderilmek üzere yeniden numune aldı. İncelemelerinin ardından varilin imha edilmesi bekleniyor.İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından varilin bulunduğu alana 2 gündür giriş ve çıkışlara kapatılırken, esnaflar ise kepenk açamadı.Öte yandan varilden sızan gazdan dolayı sanayi esnafı ve mahalle halkı olmak üzere 45 kişi gazdan etkilenerek gerekli tedavileri yapılmıştı.
Karabük,Yenice,İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 15:39