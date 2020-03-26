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'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması bugün başladı

'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması bugün başladı Rize'de Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması ile il dışından gelenler kayıt altına alınıyor.

26.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:58
'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması bugün başladı
RİZE - Rize 'de Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması ile il dışından gelenler kayıt altına alınıyor.
Rize Valiliğince planlanan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığı için gerektiğinde hiç zaman kaybetmeden ilgili kişi ve kişilere ulaşmak için hayata geçirilen 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması Türkiye 'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Rize Valiliği'nin hayata geçirdiği bu projesi İçişleri Bakanlığınca da uygun görülerek diğer illere tavsiye edildi. Bu doğrultuda diğer iller tarafından da uygulanmaya başlanarak Rize Valiliğinden projenin işleyişi ve usulleri hakkında bilgiler alınmaya başlandı.
Rize Valiliği tarafından, korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlarla Rize'nin ana giriş noktaları Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yolcular sağlık taramasından geçirilmeye, termal kamera ile vücut ısıları taranmaya başlandı. Yapılan uygulama neticesinde vücut ısısı yüksek çıkan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hemen kontrol altına alınıyor. Ayrıca tutulan kayıtlar neticesinde vatandaşlar kalacakları mahallelerin muhtarlarına bildiriliyor. Böylece muhtarlar 14 gün boyunca gelen vatandaşların evde olup olmadığını ve sağlık durumunu kontrol edecek. Alipaşa uygulama noktasında bugün saat 15: 00 sularında yapılan uygulamada polisin durdurduğu şehirler arası otobüste bulunan bir gencin ateşi 38.5 derece çıktı. Ateşi yüksek çıkan genç hemen araçtan uzaklaştırılarak uygulama noktasında bulunan sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Öte yandan gerçekleşen uygulamalarda aranması bulunan bir kadında otobüsten indirilerek gözaltına alındı. Kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.
İlk kez Rize Valiliği tarafından gerçekleştirilen bu uygulamadan ise vatandaşlar bir hayli memnun. İl dışından gelen herkesin 14 gün boyunca evlerinde kontrol edileceğini öğrenen vatandaşlar uygulama hakkında memnuniyetlerini dile getirdi.
Uygulamanın her ilde yapılması gerektiğini dile getiren Meral Beştaş isimli bir yolcu "Çok güzel bir uygulama, ne güzel tedbir alınıyor. Burada sokakta kimse yok. Ben Ankara'dan geliyorum sokaklar dolu. Bu uygulamanın Tüm Türkiye'de uygulanması gerekir. Ben burada köyüme geldim, 14 gün kalmayacağım bile ama Ankara'da evimden çıkmıyorum" dedi. ’Varış Kontrol Belgesi’ uygulaması bugün başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Rize, Genel

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'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması bugün başladı

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