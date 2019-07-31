"Varis tedavi edilmediğinde günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor"

Memorial Dicle
Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde doktor Prof. Dr. Muzaffer Bahçivan, özellikle kadınlarda sık karşılaşılan ve önemli bir sağlık sorunu olan varisin, tedavi edilmediğinde günlük hayatı olumsuz etkileyebildiğini belirtti.
Bahçivan, yaptığı yazılı açıklamada, yaz sıcaklarının varis hastaları üzerindeki olumsuz etkileri ve endovenöz lazer tedavisi hakkında bilgi verdi.
Sıcak havalarda varis hastalarının ağrılarının artığına işaret eden Bahçivan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle kadınlar estetik açıdan rahatsızlık hissedip, denize giremiyor, etek bile giyemiyor. Günümüzde varis tedavisi 'Endovenöz Lazer' ile ağrısız ve kesi oluşmadan yapılabiliyor. Hasta işlem sonrası 1-2 saatte ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Varis hastaları sıcak ortamlardan uzak durmalı. Birçok hastalığın şikayetlerini artıran sıcak havalar, damarlarda gevşemeye neden olarak varisleri daha belirgin bir hale getirir ve hastada daha fazla soruna yol açar. Kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlarda da varisler belirgin bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda mümkün oldukça böyle ortamlardan uzak durulması ve yaz sıcaklarında bacaklara soğuk su uygulaması yapılması varis hastalarını rahatlatabilir."
Tedavi edilmeyen varisin önemli sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkati çeken Bahçivan, varis hastalığının yaz gelmeden ya da yaz sonrası mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini bildirdi.
Bahçivan, şunları kaydetti:
"Günümüzde tüm dünyada en popüler tedavi yöntemi endovenöz lazer. Hastalar zorluk çekmeden, 1-2 saatte taburcu edilip, günlük hayatlarına geri dönebiliyor. İşlem lokal anestezi altında yapılmakta ve ortalama 30 dakika veya 1 saat sürmekte, hasta 1-2 saat dinlendikten sonra yürüyerek evine gidebilmektedir. Hastanın işlem sonrası hareketlerinde herhangi bir kısıtlama da gerekmemekte. Tedavide başarı, safen toplardamarının ortadan kaldırılması olarak tanımlandığında bu hedefe yüzde 93-98 oranında ulaşılabilmektedir."