Varlık barışı 6 ay daha uzatıldı

Kamuoyunda varlık barışı olarak bilinen uygulamanın süresini 6 ay uzatan madde de Meclis'ten geçti. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını belli şartlar çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe kullanabilecek.

YÜZDE 1 ORANINDA VERGİ ALINACAK

Bunun yanı sıra gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesine imkan tanınacak. Bildirim yapılan yurt dışı varlıklar ile beyan edilen yurt içi varlıkların değerleri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak.

Bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin süresinde ödenmesi ve bildirilen varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transferi koşuluyla söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

SON BİR YILDA SİSTEME 17 MİLYAR TL GİRDİ

Son bir yıl içinde varlık barışı kapsamında sisteme giren para 17 milyar TL. Varlık barışı kapsamındaki bu beyan ve bildirimlerin 8 milyar TL'si yurt dışı, kalan bölümünün yurt içi varlıklarını içeriyor.