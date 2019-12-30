Haberler » Ekonomi » Varlık Barışı'nda süre uzatıldı - Ekonomi

Varlık Barışı'nda süre uzatıldı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı.

30.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:08 Varlık Barışı'nda süre uzatıldı
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı. Böylece 31 'ta sona erecek söz konusu süre, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi.
Karar kapsamında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2020'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.
Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyecekler. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2020'ye kadar kapatılmasında kullanılabilecek.
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar, 30 Haziran 2020'ye kadar vergi dairelerine beyan edilecek.
Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2020'ye kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek.

Türkiye, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:32   Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
09:24   İmalat sanayi inşaat KDV iadesi 2020 ve 2021'de de uygulanacak - Ekonomi
09:24   Dolar 5.93 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.80 lirada - Ekonomi
09:20   İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Ekonomi
09:13   (Özel) 2019 yılı balıkçıların yüzünü güldürmedi - Ekonomi
07:35   Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme zammı indirildi - Ekonomi
07:27   Bakan Soylu, "Kanal İstanbul için referandum olacak mı?" sorusuna cevap verdi - Ekonomi
20:20   İçişleri Bakanı Soylu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Birileri çatlasa da patlasa da yapılacak - Ekonomi
17:35   Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz - Ekonomi
16:05   Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek - Ekonomi
30.12.2019 09:35:21