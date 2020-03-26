Varlık Fonu ile Sinosure arasında işbirliği
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini artırmak için 5 milyar dolar tutarında mutabakat belgesi imzaladı.
26.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:12
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini artırmak için 5 milyar dolar tutarında mutabakat belgesi imzaladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Ekonomi