Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Sönmez, "Milli Piyango'nun sahibi devlettir. Hasılat paylaşımına dönük hizmet alım modeli. Bugünkü cironun üç katı kadar hasılat taahhüdü vermektedir kazanan taraf" dedi. Sönmez, at yarışlarıyla ilgili doğru modelin oluşturulması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

"ÖNEMLİ OLAN FONUN KAYNAĞI"

Varlık Fonu'nun neden kurulduğuna ilişkin tartışmalar hakkında değerlendirme yapan Sönmez şunları söyledi:

"Bu konuda yanlış bir algı var. Sadece cari fazla veren ülkelerde varlık fonu olur algısı doğru değil. Önemli olan fonun kaynağı. Fonun kaynağı petrol fazlası, ihracat fazlası olabilir. Bir de farklı bir model olan varlığa dayalı kalkınma fonu var. Türkiye'deki model değer yaratımına odaklı bir model. Fon stratejik hedeflere katkı sağlamayı hedefliyor. İtalya'nın varlık fonunun genel müdürüyle görüştüm. Büyük bir kadroları yok ama iştiraklerine tamamlayıcı bir fonksiyon görürler. Varlık Fonu kadrosu 40-50 kişi civarında. Şu anki kadromuzu organik bir şekilde büyütüyoruz. Belli bir plan dahilinde büyüdüğümüz için önümüzü görerek her gün bir tuğla kurarak duvarı örmeye çalışıyoruz."

"ŞİRKET HİSSELERİNİN REHİN VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Varlık Fonu şirketi hisselerinin rehin verilmesi iddiası üzerine Sönmez, "Gündemimizde varlıkları rehin ya da ipotek etme planı yok. Şirket hisselerinin rehin verilmesi söz konusu değil. Alternatiflerden biriymiş ama reddedilmiş" dedi.

VARLIK FONU NASIL KAYNAK YARATIYOR?

Varlık Fonu'nun nasıl kaynak yarattığına ilişkin konuşan Sönmez, "Bir tanesi borçlanma, diğeri portföy şirketlerinden yararlanma. Milli Piyango'da cirodan fona kaynak akışı olacak. Borçlanmayı da makul şekilde yapacağız. Borçlanmanın maliyeti daha düşük olduğu için sermaye maliyetimizi düşüreceğiz" diye konuştu.

"MİLLİ PİYANGO'NUN SAHİBİ DEVLET"

Sönmez, Milli Piyango ihalesiyle ilgili şöyle konuştu: "Milli Piyango'nun sahibi devlettir.Varlık Fonu 47 yıl boyunca lisansı olmaya devam edecek. Hasılat paylaşımına dönük hizmet alım modeli. Kamuya sağlanan değer 28,1 milyar TL'dir. Bu modelde kazanan devlet olacak. Bugünkü cironun üç katı kadar hasılat taahhüdü vermektedir kazanan taraf.

"REKABET OLUŞMAZSA İŞİN SAHİBİ OLARAK DEVREYE GİRERİZ"

Şartnamemizde ağır hükümler var, rekabeti önleyici durumda caydırıcı sözleşmeyi iptal edici hükümlerimiz var. Bütün oyuncuların internet platformu var. Şans oyunları sadece bayiler üzerinden dönmüyor. Bunun yanında online dediğimiz yeni platformlar da önemli rol ediniyor. Katılımcıların elektronik platformları var. Bugünkü kazanan tarafın da bildiği bir yapı. Bütün oyunculara eşit mesafede olmak zorunda online tarafında. Rekabetin oluşmadığı bir yerde işin sahibi olarak devreye girebiliriz."

"AT YARIŞLARINDA DOĞRU MODELİ ARAŞTIRIYORUZ"

Sönmez, Türkiye Jokey Kulübü'yle ilgili olarak, "Bugün baktığınızda TJK bizden bağımsız bir dernek. Fonun lisansı yarış yaptırma ve bahis lisansı. Bunun için doğru modelin ne olabileceği konusunda uzun dönemden beri sektör oyuncularıyla konuşuyoruz. Yabancı yatırımcıyı da çekebileceğimiz bir yapıya getirmemiz lazım. Milli Piyango oyunları şans oyunlarının yüzde 60-70'idir. Türkiye'de önce bahis, at yarışı,Sonra Milli Piyango'dur. Doğru modeli istihdamı at yetiştiriciliğini teşvik edici doğru modeli araştırıyoruz. Yakın zamanda bazı haberler duyacaksınız" dedi.

"VARLIK FONU GAYRİMENKUL PROJESİ DEĞİL"

İstanbul Finans Merkezi konusunda değerlendirme yapan Sönmez şunları kaydetti: "Finans merkezi bir gayrimenkul projesi değil. Bu projenin öncelikle bitirilmesi ve eko sistemin oluşturulması konusunda katkılarda bulunacağız. Yatırımcı olarak yer alıp projenin tamamlanması konusunda katkımızı koymak istiyoruz."