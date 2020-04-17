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Varol, korona virüs önlemlerini yerinde inceledi

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon'da pazar yeri ile ilçede faaliyet gösteren marketleri ziyaret ederek koron avirüs önlemlerini yerinde inceledi.

17.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:05
Varol, korona virüs önlemlerini yerinde inceledi
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon 'da pazar yeri ile ilçede faaliyet gösteren marketleri ziyaret ederek koron avirüs önlemlerini yerinde inceledi.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için Türkiye genelinde birçok önemli tedbir ve kural uygulanıyor. Özellikle insanların birbirlerine yakın mesafede bulundukları birçok mekan geçici süreliğine kapatıldı, temel ihtiyaçları karşılayan iş yerleri ile mekanlara ise birtakım tedbirler ve kurallar getirildi.

Bu kapsamda pazar yeri ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması için açık olan ve insanların birbirine yakın mesafede bulunabileceği yerlerde de maske takma zorunluluğu, tezgahların aralarında mesafe bulunması, giriş çıkışların kontrollü olarak gerçekleştirilmesi, ürünlere müşteriler tarafından dokunulmaması ve en az 3 adım sosyal mesafe gibi önemli tedbir ve kurallar uygulanıyor.

Merzifon pazarı ile ilçede bulunan marketlere ziyarette bulunarak alınan tedbirleri ve kuralları yerinde inceleyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yetkililerden uygulamaların sürekliliği ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Söz konusu kuralların asla esnetilmeyeceğini veya göz ardı edilmeyeceğini vurgulayan Varol, kurallara uyulmaması halinde idari ve adli müeyyidelerin uygulanacağının altını çizdi.

Vali Varol'a incelemelerinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı eşlik etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Türkiye, Amasya, Güncel
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