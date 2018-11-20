Varroa ile Toplu Mücadele Dönemi Başlıyor

20 Kasım 2018 Salı 13:02



20 Kasım 2018 Salı 13:02

AMuğlalı arıcılar ve Muğla'ya konaklamaya gelen tüm arıcılar, Varroa ile Toplu Mücadele Projesi'yle arı zararlısı olan Varroa isimli parazitle toplu mücadele edecek. Proje kapsamında yürütülecek olan toplu mücadelede, yılda 2 dönemde gerçekleştirilecek.Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Arıcılar Birliği ve Muğla Veteriner Hekimler Odası tarafından ortak yürütülen Varroa ile Toplu Mücadele Projesi kapsamında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen, Menteşe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray, ilaç firması temsilcileri ve tüm ilçelerden veterinerin katılımıyla düzenlenen toplantıda gündeme gelen Varroa ile Toplu Mücadele Projesi'nin uygulama esasları belirlendi.Üretim kapasitesi ve kalitesiyle Türkiye ve dünya bal piyasasında önemli bir yere sahip olan Muğla ve ilçelerinde uygulanması planlanan projeyle, doğal yaşamı ve insan sağlığını tehdit eden merdiven altı kaçak ilaç ve ruhsatsız ilaç kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. İlk dönem uygulaması dün başlayan ve 2 Aralık'a kadar devam edecek olan proje kapsamında; arıcılardan Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı reçeteli ilaçları kullanmaları istenecek. Daha sonra Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcıların reçete ile ilaç alıp almadığını ITS üzerinden ve saha denetimleriyle kontrol edecek. Kontroller sırasında ruhsatlı ilaçların dışında ilaç kullanan arıcılara ise ağır cezai yaptırımlar uygulanacak.İlk olarak Muğla'da başlatılan ve başarıyla uygulandıktan sonra Türkiye geneline yayılan Arı Konaklama ve Sayısallaştırma Projesi'nde etkin rol oynayan Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Varroa ile Toplu Mücadele Projesi'nin de büyük önem taşıdığını ifade etti.Arı hastalıklarıyla mücadelede başarı sağlanması için ruhsatlı ilaç kullanımı gerektiğine dikkat çeken Aydın, ruhsatsız ve bilinçsiz ilaç kullanımı nedeniyle Varroa zararlısının direnç kazandığına vurgu yaparak şunları kaydetti: "Muğlalı arıcılarımız Varroa hastalığıyla mücadele konusunda veteriner hekime gitmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu projeyle amacımız da budur. Arıcılarımızın belli hastalıklarla mücadele ederken, veteriner hekim desteği alması gerekiyor. Üreticilerimiz, bugüne kadar arı hastalıkları konusunda bilinçli bir mücadele yapmış değil. Öncelikle arıcılarımızın şu bilmesini istiyorum. Bu proje hayata geçirildiğinde, Bakanlığımızdan ruhsatlı olan ilacı kullanmayan arıcılarımız, kontroller sırasında cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Arıcılarımız merdiven altı üretim ruhsatsız ilaç almasın! Bunun bir faydası da yok daha da zararı var. Kontrolsüz ilaç kullanımı başta doğaya zarar veriyor. Sonra üretilen üründen, bozulan doğal çevreden insan sağlığı tehlikeye giriyor. Yanlış ilaç kullanımı, maddi anlamda da kazanç sağlamak bir yana daha da kazanç kaybına sebep oluyor. Bu nedenle Muğlalı arıcılarımızın Varroa ile Toplu Mücadele Projesi'ne bağlı kalması gerekiyor."Toplantıya katılan ilaç firması temsilcileri de projeye destek vermek amacıyla ruhsatlı arı ilacı fiyatlarında indirim yapacaklarını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan arı ilaçları konusunda bilgi veren Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen, "Arıcılarımız, Muğla'nın tüm ilçelerinde bulunan serbest veteriner hekimlerimizden ruhsatlı ilaçlar konusunda bilgi alabilirler. Proje kapsamında 3 adet ruhsatlı ilaç kullanılacak. İlaçlar arıcılara tavsiye reçeteci ile verilecektir." dedi.Şuan itibariyle Muğlalı arıcıları ve Muğla'ya konaklamak için gelecek olan tüm arıcıları kapsayan Varroa ile Toplu Mücadele Projesi'nin, ilerleyen dönemde Türkiye genelinde uygulamaya konulacağı bildirildi. - MUĞLA