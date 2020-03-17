Varroa Mücadelesi Eğitim Toplantısı
Kilis'te, arı yetiştiricilerine yönelik olarak varroa mücadelesi eğitim toplantısı yapıldı.
17.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:36
Kilis 'te, arı yetiştiricilerine yönelik olarak varroa mücadelesi eğitim toplantısı yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Kilis'te arı yetiştiricilerine yönelik olarak, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsünden gelen uzmanlar tarafından varroa hastalığı ile ilgili eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Arıcıların koloni kayıplarına sebep olan varroa hastalığı ile ilgili mücadele yöntemleri ve mücadele dönemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kilis'in iklim koşulları göz önünde alınarak Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından tüm üyelerinin Varroa ile toplu olarak ve eş zamanlı mücadele etmeleri konusunda fikir birliğine varılarak, mücadele dönemleri olarak ilkbahar için 15 Mart -5 Nisan 2020 tarihleri, sonbaharda ise 15 Ekim- 5 Kasım 2020 tarihleri belirlendi. Arı koloni kayıplarının önlenmesi ve bal veriminin artırılması için, tüm arı yetiştiricilerinin belirlenen dönemlerde varroa ile mücadele etmeleri istendi. - KİLİS
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Kilis'te arı yetiştiricilerine yönelik olarak, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsünden gelen uzmanlar tarafından varroa hastalığı ile ilgili eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Arıcıların koloni kayıplarına sebep olan varroa hastalığı ile ilgili mücadele yöntemleri ve mücadele dönemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kilis'in iklim koşulları göz önünde alınarak Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından tüm üyelerinin Varroa ile toplu olarak ve eş zamanlı mücadele etmeleri konusunda fikir birliğine varılarak, mücadele dönemleri olarak ilkbahar için 15 Mart -5 Nisan 2020 tarihleri, sonbaharda ise 15 Ekim- 5 Kasım 2020 tarihleri belirlendi. Arı koloni kayıplarının önlenmesi ve bal veriminin artırılması için, tüm arı yetiştiricilerinin belirlenen dönemlerde varroa ile mücadele etmeleri istendi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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