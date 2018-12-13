Varsak-Lara Hattı Sefere Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Varsak-Lara yönünde özellikle sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha hızlı hale getirmek için VL13EK ekspres hattını devreye soktu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak- Lara yönünde sabah saatlerinde yolcu kapasitesinin fazla olması nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı rahatlatmak üzere VL13EK ekspres hattını devreye soktu. Söz
konusu hat ile Varsak Altıayak Depolama'dan kalkan araçlar, Kepez Belediyesi
, Mevlana
ve Güzeloba mahallesi arasında ulaşımı sağlayacak. VL13EK ekpres hat, hafta içi her gün "07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.20" saatlerinde kalkış yapacak.
Bu arada, Varsak- Fevzi Çakmak
ve Dokuma bölgesinin Gülveren,Ahatlı, Kültür, Diş Hastanesi, Sanayi ve Otogar bağlantısını sağlamak üzere de VK19 hattıoluşturuldu. Hafta içi her gün ulaşım sağlayacak VK19 hattı, her 30 dakikada birhizmet verecek.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:54