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Varsak'ta su kesintisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün arıza onarım çalışması nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü Kepez İlçesi Varsak bölgesinde su kesintisi yaşanacak.

27.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:40Varsak'ta su kesintisi
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün arıza onarım çalışması nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü Kepez İlçesi bölgesinde su kesintisi yaşanacak.

ASAT'tan yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçesi Termessos İsale Hattı'ndaki ana boru üzerindeki arızanın tamir, onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 Mart Pazartesi günü Varsak Karşıyaka, Aktoprak, Aydoğmuş, Esentepe, Menderes mahallelerinde 07.00- 24.00 saatleri arasında su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden abonelere su verilecek. - ANTALYA

Varsak, Güncel

Kaynak: İHA

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