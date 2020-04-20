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Varto Belediyesi halka ücretsiz sabun dağıttı

Varto Belediyesi halka ücretsiz sabun dağıttıMUŞ'un Varto ilçe Belediyesi koronavirüs (kovid 19) ile mücadele kapsamında halka ücretsiz sabun dağıttı.

20.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:19
Varto Belediyesi halka ücretsiz sabun dağıttı
MUŞ'un Varto ilçe Belediyesi koronavirüs (kovid 19) ile mücadele kapsamında halka ücretsiz sabun dağıttı.
Koronavirüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri ilçedeki ev ve iş yerlerini tek tek ziyaret ederek sabunları dağıtıyor. İçerisinde 6 adet ve üzerinde, 'hayat eve sığar" yazılı 4 bin sabunu dağıtacaklarını vurgulayan Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, "Korona virüsü nedeniyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Zabıta ekipleri ve çalışanlarımız tüm vatandaşlarımızın kapılarını çalarak sabun dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu. Varto Belediyesi halka ücretsiz sabun dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Koronavirüs, Zabıta, Varto, Güncel
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