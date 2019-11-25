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Varto'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Muş'un Varto ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

25.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:47Varto'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
'un ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, Emniyet Müdür Vekili Ekrem Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından program Varto Kültür Merkezinin konferans salonunda devam etti. Buradaki etkinlik; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında kıdemli ve genç öğretmenler birer konuşma yaptı.

Atatürk Ortaokul Müdürlüğünün hazırlamış olduğu şiirlerin okunmasının ardından çeşitli gösterilerin sunulması ve ödül töreniyle program sona erdi.

Akşam ise öğretmenler onuruna kaymakamlık tarafından yemek verileceği belirtildi. - MUŞ

Mustafa Kemal Atatürk, Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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