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Varto'da "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması kapsamında köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

11.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:18
Varto'da
MUŞ (İHA) – Muş 'un Varto ilçesinde 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması kapsamında köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi dolayısıyla Muş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Varto Kaymakamlığı Kültür Merkezinin konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

Eğitimin ardından narkotik madde arama köpeği 'Caka' tarafından da bir gösteri yapıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Varto, Muş, Güncel

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