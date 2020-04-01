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Varto'da bir çift, arazi ve arsalarını kampanya için bağışladı

MUŞ'un Varto ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak üzere bir çift, adlarına kayıtlı olan 14 parça ve 58 bin 146 metrekarelik arazi ile arsayı bağışladı.

01.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:32
Varto'da bir çift, arazi ve arsalarını kampanya için bağışladı

MUŞ'un Varto ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak üzere bir çift, adlarına kayıtlı olan 14 parça ve 58 bin 146 metrekarelik arazi ile arsayı bağışladı.

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek olmak üzere Muş 'un Varto ilçesinde eski AK Parti ilçe Başkanı Figen Ergül ile devlet memuru olan eşi Tunay Ergül, Varto ilçe kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcıyı makamında ziyaret ederek, Ordu ili Gürgentepe ilçesi, Akmescit Mahallesi'nde adına kayıtlı bulunan 14 parça ve 58 bin 146 metrekarelik arazi ve arsasını Varto Kaymakamlığı Varto Mal Müdürlüğü Milli Emlak servisine hibe etti.

'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası ile tüm ülkenin seferber olduğunu belirten Kaymakam Ertuğrul Avcı, şunları söyledi:

"Herkes yardımını yapıyor. Malum ülkede ve tüm dünyada bir virüs salgını var. İnşallah ülke olarak da hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz. Biz de ayrıca bu gün mutlu olduk. Figen Ergül ile eşi Tunay Ergül Ordu ili Gürgentepe'deki 14 parça arsa ve arazilerini 'Biz Bize yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında devletimize destek olmak için bağışta bulundular. İlçemizde böyle bir hibenin olması ayrıca bizi mutlu etti. Ben kendilerine yapmış oldukları bu hizmet ve bağıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya destek veren Ergül çiftine teşekkür ederim."

Paralarının olmadığını ama eşinin adına 14 parça arsa ve arazinin olduğunu, Cumhurbaşkanının başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda bağışta bulunmak istediklerini dile getiren eski Ak Parti Varto ilçe Başkanı Figen Ergül, "Türkiye genelinde gerçekleştirilen kampanyaya destek vermek üzere elimizde bulunan arsa ve arazilerimizi devletimize destek olmak üzere ilçe kaymakamımıza bir ziyaret gerçekleştirdik. Sağ olsun İlçe kaymakamımız da bizi kabul etti. Bu gün burada bu desteğimizi yaptık. Gerçekten biz bize yeteriz. Bu tür kampanyalara insanlarımızı davet ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa birine derman olduysak ne mutlu bize" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Varto, Muş, Güncel
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