Varto'da cuma namazı top sahasında kılındı

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra Cuma namazı kılındı.

Varto'da cuma namazı top sahasında kılındı
29.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:18
MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra Cuma namazı kılındı.

16 Mart'tan itibaren cemaatle kılınmayan cuma namazı, normalleşme dönemiyle birlikte Varto Gençlik Spor Sahasında kılındı. Kızılay tarafından namaz öncesi maske ve dezenfektan dağıtılırken, vatandaşlar da huşu içerisinde namazlarını eda ettiler. "Hayırlısıyla camilerimiz artık açılıyor" diyen İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, "Öncelikle Rabbim bütün Müslümanların cuma namazını kabul etsin. 13 haftadan sonra ilk cuma namazımızı eda ettik. Rabbime hamd olsun. Mutluyuz, huzurluyuz, sevinçliyiz. Rabbim tüm Müslümanları her türlü hastalıktan muhafaza buyursun. Bir an önce ferahlığı nasip eylesin. Varto ilçemizde sadece bir yerde cuma namazımızı eda ettik. Bu da gençlik sahada oldu. Sahamız 750 bin kişi alabilecek kapasitede. 350 kişi ile cuma namazımızı eda ettik. Rabim kabul buyursun inşallah" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıttıklarını söyleyen Kızılay Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat ise "Kızılay olarak korona virüs tedbirleri kapsamında bugün ilçemizde kılınan ilk cuma namazından önce vatandaşlara yaklaşık 300 adet dezenfektan ve 600 adet maske dağıttık. Vatandaşların ibadetlerini güzel bir şekilde yapmaları için elimizden gelen yardımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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