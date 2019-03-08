Varto'da Fırtına Eğitimi Durdurdu

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MUŞ'un Varto ilçesinde etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle okullar, bugün tatil edildi.Varto'da dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Gece yarısından itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle Varto Kaymakamlığı, ilçe merkezi ile köylerdeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.Öte yandan Muş genelinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 140 köyün yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdare ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.- Muş