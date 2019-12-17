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Muş'un Varto ilçesinde HDP'li belediye eş başkanları gözaltına alındı

Muş'un Varto ilçesinde HDP'li belediye başkanları Ülkü Karaaslan ile Mahmut Yalçın terör soruşturması kapsamında görevlerinden alındı ve bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındı.

17.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:53

Muş'un ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Varto Belediye Başkanı HDP'li Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ı, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde görevlerinden aldı.

EVLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Polisler, soruşturma kapsamında Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ederken, polis, Belediye binasında aramalar yaptı. Polis ekipleri belediye binasında geniş güvenlik önlemi aldı.

Muş'un Varto ilçesinde HDP'li belediye eş başkanları gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Ülkü Karaaslan, Varto, Politika, Güncel

Kaynak: DHA


Politika

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