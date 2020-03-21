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Varto'da işyerleri dezenfekte edildi

Muş'un Varto Belediyesi ekipleri tarafından ilçede vatandaşların yoğun kullandığı alanlar korona virüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi.

21.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:23
Varto'da işyerleri dezenfekte edildi
Muş 'un Varto Belediyesi ekipleri tarafından ilçede vatandaşların yoğun kullandığı alanlar korona virüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs (Kovid-19) nedeniyle önlemleri artıran Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı ekipleri, özel kıyafetler giyerek kamu kurum ve kuruluşları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettikten sonra ilçe merkezinde bulunan kıraathaneler, berberler, iş yerlerinin ve diğer alanlarda korona virüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, belediye olarak vatandaşların sağlığının korunması noktasında gereken önlemlerin alındığını belirterek, "İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları, işlek yerler, toplu taşıma araçları, akaryakıt istasyonlarını, ücretsiz olarak ilaçlıyoruz. Her gün yapılacak ilaçlama ve dezenfekte işlemleriyle halkımızın sağlığını önemsiyor, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale ediyoruz. Bu günde yaklaşık olarak 400 iş yerimizde ilaçlama yaptık. Temizlik noktasında alarm duruma geçtik. Varto da gerekli tedbirleri alarak bu virüsü bulaştırmadan en kısa sürede ülke olarak ta inşallah atlatacağız" dedi.

Varto Belediye Başkanlığının başlatmış olduğu korona virüs tedbirlerini ve çalışmalarını gören vatandaşlar ve esnaflar ise, olumlu bir çalışma yapılmasından dolayı ile Kaymakamı ve Belediye Başkanına teşekkür ettiklerini dile getirdiler. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Varto, Muş, Güncel

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