Varto
'da kadir gecesinde cami doldu taştı
MUŞ - Muş
'un Varto Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi
dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Haci Kaya Özer Camisi'nde Müftü Ferit Bitkin başkanlığında gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Müftülük
görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okunmasının ardından müftü Ferit Bitkin tarafından bir vaaz verildi. Vaazın ardından açıklama yapan müftü Bitkin, "Kadir gecesi, kadri ve değeri olan bir gecedir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize inmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başladığından dolayı bu gecenin kıymeti daha fazladır. Allah(cc) Kur'an-ı Kerimde şöyle buyuruyor. 'Biz Kur'an-ı Kerim'i bu gecede indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır'. Bu gecede melekler ve Cebrail
Aleyhisselam akın akın her iş için yeryüzüne inen ve inerler. Bu gece şafak vakti tan yeri vaktine kadar selamet ve estetik vardır" dedi.Halkın yoğun ilgi gösterdiği gece, dua ve salavatların ardından ilçe müftülüğünce ilçede gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri müftü Ferit Bitkin tarafından verildi.
Kaynak: İHA
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