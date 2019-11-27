Haberler » Güncel » Varto'da kar yağışı - Haber

Varto'da kar yağışı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

27.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:09Varto'da kar yağışı
'un ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Varto ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimetreyi geçtiği belirtildi.

Yetkililer, kar yağışıyla birlikte vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını isterken, hayvan sahipleri ise hayvanlarını yaylalardın indirmeye başladı. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:54 Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı
18:54 Antalya'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
18:53 Dresden müze soygununda hırsızlar izlerini yangın söndürücü ile kapattı
18:51 Beşiktaş-Slovan Bratislava maçına doğru - Umut Nayir/Abdullah Avcı
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
27.11.2019 18:55:04