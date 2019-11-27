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Varto'da kar yağışı

Varto'da kar yağışıMUŞ - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

27.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:19
'da kar yağışı
MUŞ - 'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Varto ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimetreyi geçtiği belirtildi.
Yetkililer, kar yağışıyla birlikte vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını isterken, hayvan sahipleri ise hayvanlarını yaylalardın indirmeye başladı.
Varto'da kar yağışı

Varto, Muş, Yerel

Kaynak: İHA
Haber Videosu : Varto'da kar yağışı


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