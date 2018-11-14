Varto'da Kar Yağışı Başladı

Muş
'un Varto
ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Varto ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Kar
yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlarken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi. - MUŞ
Muş,Varto,Kar
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:07