Haberler » Güncel » Varto'da kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor - Haber

Varto'da kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor

Muş'un Varto ilçesinde 34 yaşındaki Mazlum Tuğrul, 30 büyükbaş hayvanını satarak kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği kazları, siparişle birçok yere gönderiyor.

13.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:10Varto'da kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor
'un ilçesinde 34 yaşındaki Mazlum Tuğrul, 30 büyükbaş hayvanını satarak kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği kazları, siparişle birçok yere gönderiyor.
Bir banka müdürünün tavsiyesi üzerine 2 yıl önce büyükbaş hayvanlarını satan Tuğrul, 3 bin mast cinsi kaz yavrusu alarak ilçeye bağlı Üçbulak köyünde çiftlik kurdu.
Kısa sürede büyüyen kazları satan, kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan çıkan civcivleri de yetiştiren Tuğrul, gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.
Tuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanlara göre daha masrafsız, zahmetsiz olan kaz yetiştiriciliğinin aynı zamanda daha karlı olduğunu söyledi.
Çayır ve derelerde organik beslenen kazları başta Kars olmak üzere bir çok ile sattığını belirten Tuğrul, çiftliğini büyüterek sadece etinden değil, tüy ve ciğerinden de yararlanmak istediğini kaydetti. Tuğrul, "Avrupa ülkelerinde kaz tüyü ve ciğeri çok değerli. Devlet teşviklerinden faydalanarak çiftliğimi büyütmeyi, bu işi daha profesyonel yaparak ülke ekonomisine kaktı sunmayı amaçlıyorum. Kazın tanesini 100-180 lira arasında satıyoruz." dedi.

Varto, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Özalp'te karla mücadele çalışmaları - Haber
12:46  Deniz Feneri Derneği İdlib'e yardım tırı gönderdi - Haber
12:45  KİLYOS'TA KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber
12:41  Büyükçekmece Belediyesine 3 büyük ödül - Haber
12:41  Kartal Edebiyat Günleri sona erdi - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:51:35