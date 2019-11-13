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Varto'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı

Muş'un Varto ilçesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

13.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:59Varto'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı
'un ilçesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Varto Kültür Merkezinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, "Aile bir emanettir. Aile içinde gözlerimizi açmak ve yeni bir aile kurmak aslında bir emanet zincirine halka olmak demektir Aile bir imtihandır. Emek isteyen, sabır gerektiren ciddi bir imtihan. Rolümüz değişebilir hayatta, bu gün çocukken yarın anne, bugün evlat iken yarın eş oluruz. Ama ömür sürdükçe aileye olan ihtiyacımız ve ailemizle imtihanımız da sürüp gitmektedir" dedi.

Dr. Mehmet Salmazzem tarafından verilen "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferansa Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri, imamlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle program sona erdi. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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