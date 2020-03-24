Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Varto'daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı - Haberler

Varto'daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı

Muş'un Varto ilçesindeki camilerde yatsı ezanının ardında korona virüs salgının son bulması için dualar edildi.

24.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:41
Varto'daki camilerden korona virüse karşı dua yapıldı
Muş 'un Varto ilçesindeki camilerde yatsı ezanının ardında korona virüs salgının son bulması için dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde korona virüs salgının son bulunması ve sağlık çalışanlarına dua edilmesi için Varto Müftülüğünce ilçede bulunan yedi camide yatsı ezanının ardından dualar okundu. Hacı Kaya Özer Camiinde yatsı ezanını okuyan ve ezan sonrası dua yapan İmam Hacı Azak, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın göndermiş olduğu genelge doğrultusunda camilerimizde yatsı ezanının ardından hem sağlık çalışanlarımız hem de ülkemizde bulunan insanlarımız için dualarda bulunduk. Dualarımızla inşallah bu korona virüs denilen illeti ülkemizden çıkarıp rahat bir şekilde insanlarımız hayatlarına devam edecektir. Tüm İslam aleminin ve insanların bu korona virüsünden kurtulmaları için duacı olacağız. Herkesin verilen talimatlara uymaları gerekmektedir" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Varto, Muş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor
İstanbul’dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı Haberler
İstanbul'dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza Haberler
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
İran’da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti Haberler
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haberler
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Haberler
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

Tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü - Haber ARTVİN Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinada - Haber KARABÜK Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor - Haber Giresun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Haber İzmir'de kaçak üretilen dezenfektan ve maskelere el konuldu - Haber Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek - Haberler Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var - Haber Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor - Haber
Loading