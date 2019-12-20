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Varto'daki öğrencilere kitap yardımı

Muş'un Varto ilçesinde bulunan okullara yönelik kitap yardımı devam ediyor.

20.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:02 Varto'daki öğrencilere kitap yardımı
'un ilçesinde bulunan okullara yönelik kitap yardımı devam ediyor.

Muş'un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayırsever bir iş adamı, gönderdiği 25 bin kitabın ilçede bulunan okullara dağıtımı devam ediyor. Kitapları okul müdürlerine ve öğrencilere dağıtan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, "Hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl Vartoludur. İlçemize büyük desteği var. Okullarımıza büyük derecede kitap yardımında bulunmuştur. İlçemize yaklaşık 25 bin kitap bağışladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak hayırsever iş adamlarımızla irtibat halindeyiz. Vatandaş ve devlet işbirliği içerisinde bu tür yardımları destekliyoruz. Bağışta bulunan bu hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne'den alan okul müdürleri, hayırsever iş adamına katkılarından dolayı teşekkür ettiler. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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