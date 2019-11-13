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Varto Kaymakamı Avcı'dan köy ziyareti

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, ilçedeki köylerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için ziyaretlerine devam ediyor.

13.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:06Varto Kaymakamı Avcı'dan köy ziyareti
'un Kaymakamı Ertuğrul Avcı, ilçedeki köylerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Avcı, beraberindeki İlçe Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, Emniyet Müdürü Serkan Şahin, kurum amirleri ile Güzelkent köyünü ziyaret etti. Cem evinde vatandaşlarla bir araya gelerek, köylerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Avcı, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Kaymakam Avcı, "Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek üzere bugün Güzelkent köyümüze bir ziyaret gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yol, su ve köprü gibi yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Muhtarımızdan köyün önemli sorunlarının neler olduğunu, hangi sorunların programa alınıp alınmayacağı ve hangilerinin öncelikli yapılacağı konusunda hem fikir olduk. Devlet olarak vatandaşların artık köylerinde sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Kendi sorunlarının yerinde çözüleceğini gören vatandaşlarımızın sevgisini de görüyoruz. Bizleri çok sıcak bir şekilde karşılıyorlar. Artık hizmetin yapılmasını istiyorlar. Devlet olarak elimizden gelen her tür hizmeti vatandaşlarımıza sağlayacağımızı kendilerine bildirdik. Bizleri misafir olarak kabul eden köylülerimizle muhtara teşekkür ederim" dedi. - MUŞ

Jandarma, Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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