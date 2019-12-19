Haberler » Güncel » Varto Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni bina - Haber

Varto Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni bina

Muş'un Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için yeni yapılan binada çalışmalar son aşamaya geldi.

19.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:11Varto Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni bina
Muş'un Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için yeni yapılan binada çalışmalar son aşamaya geldi.

Varto Kaymakamlığı tarafından İmam Hatip Lisesinin arkasında yapılan 4 katlı binanın bir bölümü milli eğitim müdürlüğü, bir bölümü öğretmenevi ve 8 odası ise özel eğitim öğrencilerine tahsis edilecek binadaki çalışmalarda sona gelindi. Yüzme havuzu ise, özel çocukların eğitimlerinde ve öğrencilerin gelişmelerinde kullanılmak üzere hizmete açılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne de binada incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hala içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü binanın ise köylerden taşımalı olarak gelen öğrencilerin yemeklerini rahat bir şekilde yemeleri için yemekhaneye dönüştürüleceği bildirildi. - MUŞ

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber
11:40 Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak - Haber
11:40 Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada - Haber
11:40 HDP önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu - Haber
11:40 Tekerlekli sandalyeyle okula giden Kardelen'e en büyük destek arkadaşından - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
19.12.2019 11:44:21