Varto'ya şehit ateşi düştü

Varto
'ya şehit ateşi düştüEşi hamile olan ve bir çocuk babası Şehit Özkur'un terhisine 80 gün kalmıştı
MUŞ - Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesindeki patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un acı haberi memleketi Muş
'un Varto ilçesine ulaşırken, şehit Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik
Beldesi'ndeki Ortaklar
Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde dün meydana gelen patlamada İbrahim Özkur ile birlikte 7 silah arkadaşı şehit oldu. Topçu Er İbrahim Özkur'un acı haberi baba ocağı Muş'un Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi
'ndeki ailesine ulaştı. Kudbettin-Hanım Özkur çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Özkur'un anne, baba, kardeş ve eşi acı haber üzerine DNA örneği alınması için Hakkari'ye gitti. İbrahim Özkur'un evine giden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi şehidin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 1 çocuk babası olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenilen marangoz İbrahim Özkur'un evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları acı haber üzerine ağıtlar yaktı.
Hakkari,Varto
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:48