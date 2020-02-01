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Vartolu esnafın 2 metrelik kardan adamı

Vartolu esnafın 2 metrelik kardan adamıMUŞ'un Varto İlçesi'nde köy yollarının kardan kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaptı, kartopu oynadı.

01.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:07
Vartolu esnafın 2 metrelik kardan adamı
MUŞ'un Varto İlçesi'nde köy yollarının kardan kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaptı, kartopu oynadı.
Varto iki günden beri etkili olan kar yağışı sebebiyle köylerin yolları ulaşıma kapandı. Köy yollarının kapalı olması ilçe merkezindeki esnafı olumsuz etkiledi. Köylülerin hafta sonu alış-veriş için gelememesi üzerine Caddesi üzerindeki Aşağı Çarşı esnafı, kardan adam yaparak zaman geçirmeye çalıştı. Kürek kullanarak kardan adam yapan çarşı esnafı, cep telefonları ile de fotoğrafını çekti. Sedat Aker, kar yağışının en çok esnafı etkilediğini belirterek, "Kar yağdığında köylü ilçe merkezine gelmiyor. Köylü vatandaş gelmeyince biz esnaflar da iş yapamıyoruz. Siftahımız dahi yok. Bizler de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz" dedi.
Belediyenin ilçe merkezinde temizlediği kar yığınlarını gören çocuklar ise kayarak ve takla atarak eğlenmeye çalıştı.
Vartolu esnafın 2 metrelik kardan adamı

Varto, Muş, Güncel

Kaynak: DHA


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