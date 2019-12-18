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Varufakis: Türk ekonomisinin problemi yabancı sermayeye bel bağlaması, ülkenin parça parça satılması

unanistan'ın geçirdiği uzun ve sancılı krizin en akılda kalan isimleri şüphesiz dönemin Başbakanı Aleksis Çipras ile Maliye Bakanı Yanis Varufakis'ti.

18.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:46
unanistan'ın geçirdiği uzun ve sancılı krizin en akılda kalan isimleri şüphesiz dönemin Başbakanı Aleksis Çipras ile Maliye Bakanı Yanis Varufakis'ti.
2015'te Çipras yönetiminde sol çizgide politika yapan SYRIZA hükümetinde 'Euro Krizi'ni yönetmesi için görevlendirilen Varufakis'in Atina'daki görevi beklenenden kısa sürdü. İktisat profesörü görevde 6 ay kaldıktan sonra istifa etti. Yunan ekonomist, bu kısa süre içinde siyasetinin en çok tartışılan aktörlerinden biri haline geldi. Sık sık parlamentoya gelirken de kullandığı motosikleti, şık giyim tarzı, Avrupa liderleri ile Avrupa Birliği'ne (AB) kafa tutmaktan çekinmemesi ve sert söylemleriyle Varufakis, dünyanın yine krizlerle çalkalandığı o dönemin en renkli isimlerinden biri oldu. Varufakis, kısa süren bakanlık macerasından sonra Avrupa için vizyonunu gerçekleştirme mücadelesinden vazgeçmedi ve bu yolda yenilikçi bir hareket başlattı: DiEM 25.
Bizimle üzerinde görmeye alıştığımız şık takımlarından biriyle Teşvikiye'de buluşan Varufakis'le dünyada sol siyasetin durumu, popülizm, DiEM 25 ve Türk ekonomisi hakkındaki fikirlerini konuştuk.
Varufakis: Türk ekonomisinin problemi yabancı sermayeye bel bağlaması, ülkenin parça parça satılması

Alexis Tsipras, Avrupa, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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