Varyemez" Adlı Oyun Bilecik'te Sahne Aldı

13. Uluslararası Bilecik
Tiyatro Festivali kapsamında bu kez tiyatro severler, "Varyemez" adlı oyun ile buluştu.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunda, dev kadro tiyatro severlere keyifli anlar yaşattı. Fransız oyun yazarı Moliere
'in dünyaca ünlü komedisi cimri piyesi Ahmet Vefik Paşa
Türkçe'ye "Azarya" adıyla kazandırdığı oyun, 2018- 2019 tiyatro sezonunda İstanbul
kumpanyası bu piyesi "Varyemez" adı ile sahneye taşındı. Binnur Şerbetçioğlu
'nun oyunu Türkçesiyle seyirci ve aktardığı "Varyemez", aynı zamanda oyunun yönetmenliğini üstlenen Usta Oyuncular Tarık Şerbetçioğlu
ve Binnur Şerbetçioğlu da yer aldı. Tiyatro severlerin keyifle izlediği oyunda Tarik Şerbetçioğlu, Binnur Şerbetçioğlu, Raşit Çelikezer
, Gizem İnceoğlu, Yansi Özçelik, Emre Çataloluk
, Burak Akbulut
, Ozan Demir
, Cem Özoktay, Deniz Nida Şener, Serhan Atak, Ayşegül Verdi, Deniz Noyan ve Özen Erol rol aldı.
Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay
, sahne alan oyunun sonunda oyunculara teşekkür ederek, Bilecik topraklarından yapılan vazolar hediye etti.
Usta Oyuncular Tarık Şerbetçioğlu ve Binnur Şerbetçioğlu ise Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can
ve Milletvekili Selim Yağcı
'ya tiyatroya verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK
Binnur Şerbetçioğlu,Bilecik
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:50