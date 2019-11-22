Vaşağı öldürenleri özel ekip arıyor

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan, silahla vurularak ayağından iple çite bağlı halde ölü bulunan vaşağın, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor. Oluşturulan 20 kişilik özel ekip, köyde çalışma başlattı.

Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde dün yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü alarak incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın vücudunda kurşun izine rastlanırken, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığı araştırılıyor. Güvenlik kamerası olmayan köyde, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden oluşan 20 kişilik özel ekip, tek tek köylülerle görüşüyor. Ekipler, bölgede avlanan, silah ya da tüfekle geçiş yapan kişi ya da kişiler olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor.

- Rize