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Vaşak fotokapana takıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklara ait fotokapanlara gündüz vakti bir vaşağın görüntüsü yansıdı.

14.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:18Vaşak fotokapana takıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklara ait fotokapanlara gündüz vakti bir vaşağın görüntüsü yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yürütülen fotokapan çalışmalarında birçok memeli türüne ait görüntüler elde edildi. Önemli memeli türlerinden biri olan vaşağın görüntüleri son dört yıl içerisinde bir noktaya yerleştirilen iki fotokapandan elde edildi. İnsanlardan uzak durmaya çalışan vaşakların geceleri avlanmayı tercih ettikleri için gündüzleri görülmeleri ender rastlanıyor. Tavşan, tilki ve geyik gibi geniş av tabanı olan bu görkemli orman kedileri, yalnız yaşayan en yakın memeli avcı akrabalarından daha başarılı avcılar olarak biliniyor. Vaşaklar kendilerinden üç dört kat büyük avları avlayabiliyor. - BURDUR

Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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