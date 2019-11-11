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Vaşak görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesinde bir vatandaş, nesli tehlike altında olan vaşak görüntüledi.

11.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:46
'ın Zara ilçesinde bir vatandaş, nesli tehlike altında olan vaşak görüntüledi.
İlçede kuyumculuk yapan Cengiz Oğuzhan, oğlu Arda Oğuzhan ile balık avlamak üzere Kızılırmak kenarına gitti. Baba ve oğlu balık avladıkları sırada doğada vaşak gördü. Cengiz Oğuzhan'ın, cep telefonuyla görüntülediği vaşak kısa sürede gözden kayboldu.
Cengiz Oğuzhan, AA muhabirine, "Oltayı ırmağa attığım esnada karşı tepede hareket eden bir şey fark ettim. Ağzında ne olduğunu önce anlamlandıramadığım hayvanın tepeye doğru çıktığını gördüm. Bunun daha sonra vaşak olduğunu öğrenince çok şaşırdık. Çünkü daha önce belgesellerde izliyorduk. Oğlum da çok şaşırdı. Hemen cep telefonumun kamerasıyla kayıt altına aldım." dedi.
Vaşak görüntülendi

Cengiz Oğuzhan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : Vaşak görüntülendi


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