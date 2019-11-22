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Vasıf Çınar'a bir gecede 3. şerit

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltacak çalışmalarına Vasıf Çınar Caddesi'nde devam etti.

22.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:08Vasıf Çınar'a bir gecede 3. şerit
Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltacak çalışmalarına Vasıf Caddesi'nde devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Valilik Kavşağı durağı olarak bilinen bölgede üçüncü şerit ve yönlendirme çizgi çalışmaları bir gecede tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile şehir içi trafiğini rahatlatma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bir gecede tamamlandı

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin kesişim noktası Vasıf Çınar Caddesi'nde, yaklaşık bir kilometrelik çift taraflı şerit genişletme ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmasını geçtiğimiz haftalarda tamamlayan ekipler, bu kez aynı cadde üzerinde Valilik Kavşağı durağı olarak bilinen bölgede üçüncü şerit, asfalt ve yönlendirme çizgi çalışmalarını tamamladı. Açılan üçüncü şerit sayesinde durakta indi-bindi esnasında yaşanan trafik sıkışıklığı ortadan kalkacak. Bir gecede tamamlanan üçüncü şerit ile Kızılay Caddesi üzerinden Vasıf Çınar Caddesi yönünde ilerleyen araçlar, sağa dönüşlerde kontrollü geçiş sağlayabilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

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