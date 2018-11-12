Vasiyetini Hazırlamıştı Ülkesine Sağlıkla Döndü

Azerbaycan'da gittiği doktorların her biri birbirinden farklı tanılar koyduğundan ne yapacağını bilemedi. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda "safra yolu tümörü" olduğunu ve çok riskli bir ameliyat gerektiğini öğrendi. Bakü'de yapılabilecek bir şey olmadığı söylenince, daha önce Antalya'da tedavi gören bir yakınının önerisi ile Memorial Antalya Hastanesi'ne geldi. Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile vücudundaki tümör temizlenen Jafarov, ülkesine, geleceğe dair yeni umutlarla döndü.

KAŞINTI ŞİKAYETLERİNE SARILIK EKLENİNCE…

Bakü'de yaşayan Mübariz Jafarov'da iki hafta içinde şiddetli kaşıntı ve sarılık şikayetleri ortaya çıktı. Kaşıntıların alerjiden olduğu söylendiği için, ilaç tedavisi aldı ancak bunun bir yararı olmadı. Sarılığı gittikçe artan Jafarov'a detaylı tetkikler yapıldı ve sonunda safra yollarında tümör olduğu anlaşıldı. Bakü'de bunun çok riskli bir ameliyat olduğu söylenince iyileşmek için büyük bir arayış içine giren Jafarov, bir yakının Antalya önerisi ile Memorial Antalya Hastanesi'ne başvurdu. Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan ile görüşen Jafarov, yaşaması için gerekli ve bir o kadar da riskli olan ameliyatı olmaya karar verdi.

"SENDE TÜMÖR YOK, HEPSİNİ ALDIM"

Geçirdiği ameliyatla tümörden kurtulan Mubariz Jafarov, mutluluğunu şu sözlerle anlattı: "Ameliyata girerken hiçbir ümidim yoktu. Her şey buraya kadarmış dedim. Vasiyetimi bile hazırlamıştım ve aileme iletmiştim. Ameliyattan sonra narkozun etkisinden tam ayılamamış yatıyordum. Gözlerim kapalıydı ama sesleri duyabiliyordum. Alihan Hoca bacaklarımdan sıkıca tuttu ve bana "sende tümör yok artık, hepsini aldım. Evine kalkıp gidebilirsin" dedi. Sesi hala kulaklarımda… Buraya gelerek çok iyi bir karar verdim. İyileşme şansımın çok az olduğunu biliyordum. Doğru ellere kendimi emanet etmişim. Ülkeme, ailemin ve sevdiklerimin yanına sapasağlam döneceğim. Çok mutluyum."

"KARDEŞİME YENİDEN CAN VERDİLER"

Mubariz Jafarov'un kardeşi Parviz Jafarov ise yaşadıkları süreç ile ilgili; "Kardeşimde aniden başlayan kaşıntılar nedeniyle gitmediğimiz doktor kalmadı. Alerji tanısı kondu ve ona göre ilaçlar kullandı ama şikayetler giderek arttı. Sarılık da olunca ekstra testler yaptırdık ve Klatskin tümörü çıktı. Bakü'de bu ameliyatı yaptırmamız çok riskliydi. Doktorların kendileri de yapmak istemediler. Tanıdığımız sayesinde Memorial Antalya Hastanesi'ne sonuçlarımızı gönderdik. Prof. Dr. Mustafa Özdoğan hemen gelmemiz gerektiğini söyledi. Kardeşime yeniden can verdiler. O kadar minnettarım ki…" ifadelerini kullandı.

FARKLI ANATOMİK YAPI AMELİYAT OLMA ŞANSI GETİRDİ

Mubariz Jafarov'un "Klatskin tümörü" denilen ve karaciğerin her iki tarafından gelen safra yollarının birleştiği yerde tümörü bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Alihan Gürkan, zor ameliyat süreci hakkında şu bilgileri verdi: "Bu tümörler genellikle safra yolunun karaciğere giden damarlarına sıçradığından, tanı konulduğu evrede ameliyat edilemez durumdaydı. Bizim hastamızda sol tarafa giden damarların hepsine ve sağ taraftaki iki damardan bir tanesine sıçramıştı. Bir damara dokunmamıştı çünkü hastamızın anatomik bir farklılığı vardı. Yüzde %10-15 kişide görülen, karaciğerin sağına denk gelen damar başka bir damardan kaynaklanıyordu. Bu durum hastanın şansı oldu. Bu sayede biz o damarı koruyabildik. Diğer damarın duvarından tümörü kesip çıkardık ve orayı onardık. Böylece ameliyat edilemez olan bu tümörü ameliyat edilebilir hale getirdik. Sınırları tamamen temizlediğimiz için hastamızın sağlıklı yaşam süresini uzattığımıza inanıyorum."