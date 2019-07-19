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VASKİ'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından tüm personellere yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' ile ilgili eğitim verildi.

19.07.2019 15:24 VASKİ
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından tüm personellere yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği' ile ilgili eğitim verildi.

Eğitimlere başta VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve personeller katıldı. Üç gün süren eğitimde İş Güvenliği Uzmanı Barış Kaymış ile İlk Yardım Eğitmeni Ruken Ay, iş sağlığı ve güvenliği konularında güncel ve yenilenen bazı düzenlemelerle ilgili bilgiler verdiler.

VASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdiresi Sevval Tuğrul, eğitimin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yasal bir gereklilik olarak verildiğini ve çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesi için periyodik olarak bu programların düzenlendiğini söyledi.

VASKİ personellerinin büyük katılım sağladığı seminer, soru-cevap bölümüyle son buldu. - VAN
Kaynak: İHA
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, CEO, Güncel

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