VASKİ'den büyük tasarruf

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Makine İkmal Şube Müdürlüğü garajında kuruma ait araçların bakım ve onarımı yapılarak büyük tasarruf sağlanıyor.



VASKİ, kurum için ağır bir yük oluşturan araç bakım ve onarım giderlerinin önüne geçmek için makine ikmal garajında yaptığı yenilikler ve yeni donanımlarla büyük hizmetlere imza atıyor. Kurumun tüm araçları periyodik bakımlarının yanı sıra iş sırasında arızalanan ve daha önce dışarıda yaptırılan araç bakımları da artık VASKİ garajında yapılıyor. Makine ikmal garajında 19 ustanın mahareti ile hizmete hazır hale getirilen araçlar, yeni görevlerine gönderiliyor.



Özellikle sürekli zorlu arazi şartlarında çalışan iş makinelerinin tamir ve bakımı kurum dışında büyük meblağlarla yapılıyordu. Motor, kaynak, kaporta, torna, elektrik ve lastik işlemleri VASKİ ustaları tarafından yapılarak kurumun dışa bağımlı olmasının önüne geçiliyor. Yeni donanımlı ekip, ekipmanlarla yapılan işlemler hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hizmetin aksamaması için gereken tedbirler zamanında alınarak iş ve zaman kaybı da önlenmiş oluyor. VASKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Makine İkmal Şube Müdürlüğü garajında böylelikle kuruma ait araçların bakım ve onarımı yapılarak büyük tasarruf sağlanıyor. - VAN

Kaynak: İHA