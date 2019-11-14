Haberler » Güncel » VASKİ'den 'EBYS' eğitimi - Haber

VASKİ'den 'EBYS' eğitimi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından resmi belgelerin daha etkin ve düzenli bir şekilde arşivlenip tasnif edilmesi için personellerine 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)' eğitimi verildi.

14.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:40VASKİ'den 'EBYS' eğitimi
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından resmi belgelerin daha etkin ve düzenli bir şekilde arşivlenip tasnif edilmesi için personellerine 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)' eğitimi verildi.

VASKİ'den yapılan açıklamada, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) olarak adlandırılan sistemle birimler arası ile kamu kurum ve kuruluşlarla olan evrak alışverişlerinde imzaların elektronik ortamda yapılmasıyla işlem sürelerinin kısaldığı belirtildi. Bu sistemle kurumun büyük tasarruf da sağladığı ifade edilen açıklamada, "Yeni sistemin tüm birimler tarafından aktif bir şekilde kullanımı için hareket geçen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, personellerin eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimlerde bu konuda uzman ekipler, saklama süreli standart dosya planı, arşiv sistemi, tasnif, ayıklama ve imha konularında detaylı bilgiler verdiler" denildi. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:12 MSB: Tel Abyad'da terör saldırısı son anda önlendi
17:07 Adıyaman Kavşaklarında düzenleme
17:12 Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma izni
17:11 77 ailenin ev sahibi olma sevinci - Yeniden
17:11 Cerrahpaşa'da kozmetik tedaviler yapılacak
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 17:14:05