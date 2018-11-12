Vaski'den Hizmet Seferberliği

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Genel Müdürlüğü, ilçelerde sürdürdüğü su ve kanalizasyon çalışmaları ile yılların ihmalini gideriyor.
VASKİ, bazı mahallelerde sorunun acil olmasını göz önünde bulundurarak ihaleye çıkmadan kendi öz kaynak ve elemanlarıyla gideriyor. Gürpınar
ilçesinin iki mahallesine yapılan çalışmalarda hem su hem de kanalizasyon hatları çekilerek, mahallelinin yılladır süren sorunları çözüldü. Akpınar
Mahallesi'ne bin 120 metrelik 200'lük ve 150'lik çaplı borularla kanalizasyon hattı yapım işlemleri devam ederken, Yukarı Kaymaz
Mahallesi'ne de ek su hattı çekiliyor. İhaleye çıkılmadan VASKİ'nin kendi imkanları ile gerçekleştirdiği çalışmalar, ileride artacak nüfus yoğunluğu da hesaplanarak yapılıyor. - VAN
Gürpınar,Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:06