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VASKİ'den su kesintisi uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (VASKİ), acil arıza sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

07.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:42
VASKİ'den su kesintisi uyarısı
Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (VASKİ), acil arıza sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

VASKİ'den yapılan açıklamada, Van il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Şabaniye su deposu 1 nolu terfi merkezinde oluşan elektrik kesintilerinden dolayı oluşan acil arıza sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidileceği belirtildi. Açıklamada, "Arızadan dolayı 7 Nisan 2020 Salı bugün akşam saat 21.00 ile 8 Nisan 2020 sabah saat 06.00'ya kadar Yeni Mahalle, Karşıyaka, Serhat, Hacıbekir, Seyyid Fehim Arvasi, Şerefiye, Vali Mithatbey, Esenler, Ali Paşa, Seyrantepe, Beyüzümü ve Akköprü mahalleleri ile Kevenli, Bostaniçi ve Sıhke TOKİ konutlarında kısmi su kesintisi uygulanacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Van, Güncel
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