Vaski Dijital Arşiv Sistemine Geçti

30 Kasım 2018 Cuma 15:41



30 Kasım 2018 Cuma 15:41

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) daha güvenli bir arşivleme sistemi olan dijital arşiv sistemine geçti.VASKİ'den yapılan açıklamada, bilgi işlem daire başkanlığınca yürütülen çalışmalarda birimlere bu konuda gerekli eğitimler verilerek işlemlerin hızlandırılması sağladığı bildirildi.Bu yöntemle binlerce resmi evrak taranıp dijital arşive aktarılarak güvence altına alınacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu sistem sayesinde kurum içindeki bütün dokümanlara, ihtiyaç duyulan belgelere kolayca ulaşılabilecek. Sistem hem kurum açısından hem vatandaş açısından büyük kolaylıklar getirecek. VASKİ'nin modern hizmetlerinde önemli bir atılım olan bu sistemle evrakta değişme, kaybolma gibi durumlar ortadan kalkacak. İstenilen evraka zahmetsiz, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılabilecek. VASKİ'de tüm belgeler dijital ortamda arşivlemeye başlandı. Birimlerde uygulanan dijital arşivleme sistemiyle istenilen her belge anında bulunarak işleme alınacak ve vatandaşlar bekletilmeden işlemler tamamlanacak. Arşiv sisteminin hem vatandaş hem de VASKİ için önemli bir yeniliktir."