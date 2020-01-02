Haberler » Güncel » VASKİ ekibi karlı dağları aşarak arızaları gideriyor - Haber

VASKİ ekibi karlı dağları aşarak arızaları gideriyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen arızaları gidererek mahallelere içme suyu veriyor.

02.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:23 VASKİ ekibi karlı dağları aşarak arızaları gideriyor
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen arızaları gidererek mahallelere içme suyu veriyor.

Merkeze uzak ve engebeli arazilerde yer alan yerleşim yerlerinde halkın su hizmetlerinden mahrum kalmaması için ekipler kışın çetin şartlarında bile büyük ve zorlu mücadeleler veriyor. Kesintisiz bir hizmet anlayışıyla hareket eden VASKİ ekiplerinin en ücra yerleşim birimine kadar giderek mağduriyetleri gidermesi, halktan da büyük takdir görüyor. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'ın talimatlarıyla mahallelerin suya kavuşması için çalışmalarını sürdüren İşletmeler Dairesi Başkanı Bahattin Önder, Şube Müdürü Tevfik Ergenç, ilçesi Hacı ile Işıkpınar mahallelerinin su sorununun çözümü için çalışma başlattı. Suyun çekileceği kaynak yerinde inceleme yapmak için yola çıkan VASKİ heyeti, araçların çıkamadığı bölgeye 1 kilometre karda yaya giderek ulaşabildi.

Soğuk, kar ve fırtınaya rağmen hizmetlerin ulaşması için yoğun gayret gösteren ekipler, ayrıca Çaldıran, Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerinde de karlı tepeleri zorluklarla aşarak arıza ve onarım işlerini bazen araç bazen de yaya giderek gidermeye çalışıyorlar.

Başkale İspiriz Dağı, Çatak Sırmalı, Gevaş Değirmitaş, Gürpınar Tutmaç, Çaldıran Kışla Mahallesi Yanıktaş mevkilerinde oluşan su arızasına müdahale eden ekipler, aşırı soğuklarda verdikleri mücadele sonucu arızayı onararak tekrar suyun verilmesini sağladı. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gürpınar, Gevaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:21   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının... - Haber
13:21   Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlar ISO 9001 ve ISO 27001 kalite güvencesinde - Haber
13:20   Büyük ikramiye talihlisinden barınaklara destek istedi - Haber
13:20   Silivri'de kurşunalanarak felç kalan köpek tedavi için Ankara'ya gönderildi - Haber
13:16   Kapıcı; görevinden istifa etti - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:28:38