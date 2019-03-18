Vaski Ekiplerinin Zorlu Arıza Onarım Çalışması

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/van/' title='Van'>Van</a>'ın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bahcesaray/' title='Bahçesaray'>Bahçesaray</a> ilçesindeki su arızası, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/van-su-ve-kanalizasyon-idaresi/' title='Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'>Van Su ve Kanalizasyon İdaresi</a> (<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/vaski/' title='VASKİ'>VASKİ</a>) ekiplerinin karla kaplı bölgedeki zorlu çalışmaları sonucu giderildi.<br><br> <a class='keyword' href='/vaski/' title='VASKİ'>VASKİ</a>'den yapılan açıklamaya göre, ekipler olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.</br><br><br>İlçenin İslam Mahallesi'nde çalışma başlatan ekipler, kar ve zorlu arazi koşullarına rağmen arızayı gidererek mahalleye tekrar su verilmesini sağladı.