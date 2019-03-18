18 Mart 2019, 14:56
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Vaski Ekiplerinin Zorlu Arıza Onarım Çalışması

Vaski Ekiplerinin Zorlu Arıza Onarım Çalışması

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin karla kaplı bölgedeki zorlu çalışmaları sonucu giderildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin karla kaplı bölgedeki zorlu çalışmaları sonucu giderildi.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, ekipler olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.


İlçenin İslam Mahallesi'nde çalışma başlatan ekipler, kar ve zorlu arazi koşullarına rağmen arızayı gidererek mahalleye tekrar su verilmesini sağladı. Van, Bahçesaray, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Kaynak: AA