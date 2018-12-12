Vaski Ekiplerinin Zorlu Su Hattı Onarım Çalışması

Erciş
ilçesindeki su isale hattındaki arıza, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) ekiplerinin 2 günlük zorlu çalışmaları sonucu giderildi.
VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, ekipler olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarına su sağlayan isalenin tıkanması nedeniyle, İmama Abdal Yaylası'nda çalışma başlattı. Kar
yağışı ve zorlu arazi koşullarına rağmen 2 günlük çalışma yapan ekiplerin arızayı gidermesiyle söz konusu bölgelere tekrar su verildi.
Vatandaşlar, çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.
Erciş,Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:21