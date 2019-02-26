Vaski Genel Müdürü Tekataş'tan Müftü Arvas'a Ziyaret

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/van/' title='Van'>Van</a> Su ve Kanalizasyon İşleri (<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/vaski/' title='VASKİ'>VASKİ</a>) Genel Müdürü Ali Tekataş, <a class='keyword' href='/van/' title='Van'>Van</a> İl Müftüsü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/nimetullah-arvas/' title='Nimetullah Arvas'>Nimetullah Arvas</a>'ı ziyaret etti.<br><br> <a class='keyword' href='/vaski/' title='VASKİ'>VASKİ</a> Genel Müdürü Ali Tekataş, müftülük hizmet binası ziyaret ederek, Müftü <a class='keyword' href='/nimetullah-arvas/' title='Nimetullah Arvas'>Nimetullah Arvas</a> ile bir araya geldi. Gündem ile ilgili sohbet edildikten sonra Müftü Arvas tarafından Ali Tekataş'a Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - VAN