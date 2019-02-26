26 Şubat 2019, 13:49
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Vaski Genel Müdürü Tekataş'tan Müftü Arvas'a Ziyaret

Vaski Genel Müdürü Tekataş

Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ı ziyaret etti.

Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ı ziyaret etti.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, müftülük hizmet binası ziyaret ederek, Müftü Nimetullah Arvas ile bir araya geldi. Gündem ile ilgili sohbet edildikten sonra Müftü Arvas tarafından Ali Tekataş'a Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - VAN Van, Nimetullah Arvas, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Müftü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA