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VASKİ personeli "evde kal" çağrısında bulundu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovit-19) karşı vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

22.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:16
VASKİ personeli
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovit-19) karşı vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

VASKİ'den "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmamaları istendi.

Açıklamada, su kaynaklarına olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"İnsanlık için geri dönülmez sonuçlara neden olabilecek su krizlerine karşı çok geç olmadan harekete geçmeli ve gerekli önlemleri almalıyız. Koronavirüs nedeniyle hijyenin hayati önem taşıdığı bu günlerde kendi sağlığımızı korurken su hayattır sözünden hareketle, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, miras olarak devraldığımız su kaynaklarımızı koruyalım ve israf etmeyelim. Deprem bölgesi Başkale ilçemizin bazı mahallelerinde, koronavirüs salgınına karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı. Su kaynaklarının sonsuz olmadığı olgusuyla bütün vatandaşlarımızın 'Dünya Su Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir dünya temenni ediyoruz."

Sağlık çalışanlarının başlattığı "evde kal" kampanyasına destek veren ekipler, vatandaşlara evlerine kalmaları çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Dünya Su Günü, 22 Mart, Güncel

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